Москва, 24 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В России пенсионные счета надо сделать собственностью гражданина, а не государства. Об этом 24 августа в рамках веб-семинара «Пенсионная реформа. Как примирить непримиримых противников» заявил советник бизнес-омбудсмена, директор института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Пенсионные счета надо сделать собственностью гражданина, а не государства. Здания пенсионного фонда передать в региональную собственность для организации обучения людей старшего возраста новым квалификациям. Провести аудит расходования средств Пенсионного фонда», — считает Свириденко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках мероприятия прозвучало предложение об освобождении взносов в частные пенсионные фонды от НДФЛ.