Октябрьский район, Ростовская область, 24 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Ростовской области в руках у военнослужащего взорвался самодельный боевой снаряд. Контрактник был госпитализирован в Шахтинскую городскую больницу с тяжёлыми травмами.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на выставке военной техники

Инцидент случился днём 23 августа на берегу реки Аюта рядом с хутором Красный Кут Октябрьского сельского района, пишет телеграм-канал «Чё по Ростову?». В этот день военнослужащий находился в очередном отпуске. Предположительно, в руках 25-летнего мужчины взорвался снаряд, состоящий из имитационного патрона «ИМ-120М».

Военнослужащему оторвало кисти обеих рук. Он получил ранение грудной клетки и проникающее ранение живота. Военные следователи выясняют обстоятельства произошедшего.