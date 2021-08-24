Берлин, 24 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Немецкое тюнинг-ателье Spofec и подразделение Novitec представили 676-сильную версию Rolls-Royce Ghost. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Spofec Rolls-Royce Ghost

Модель получила более «производительный» двигатель, обновленный аэродинамический дизайн и заниженную подвеску.

Мощность мотора V12 с двойным турбонаддувом объемом 6,75 л за счет установки модуля N-Tronic, подключенному к электронному блоку управления, теперь выдает на 113 л. с. и 135 Нм больше по сравнению со стандартной моделью. Таким образом, производительность «движка» новинки составляет 676 л. с. и 985 Нм крутящего момента.

С места до «сотни» Rolls-Royce Ghost разгоняется теперь на 0,3 с быстрее (за 4,5 с). Однако максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Кроме того, тюнеры установили новую спортивную выхлопную систему из нержавеющей стали с активными заслонками, создающую более внушительный звук.

Ранее компания Spofec представила комплект доработок для Rolls-Royce Wraith Black Badge под названием Overdose.

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