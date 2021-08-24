Москва, 24 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В России надо взымать социальные взносы со всех доходов граждан, включающих дивиденды. Об этом 24 августа в рамках веб-семинара «Пенсионная реформа. Как примирить непримиримых противников» заявил советник бизнес-омбудсмена, директор института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

По его словам, накопительную систему для работающего поколения надо перевести на добровольную основу.

«Предоставить льготы работодателям и гражданам при формировании накопительной пенсии. При этом взносы в частные пенсионные программы должны освобождаться от НДФЛ. Общий размер всех страховых взносов должен быть не больше 15%. При этом надо отказаться от регрессной шкалы по уплате страховых взносов в ПФР с высоких зарплат. Взымать социальные взносы со всех доходов граждан, включающих дивиденды», — сказал Свириденко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках этого мероприятия прозвучала жесткая критика проведенной в РФ пенсионной реформы.