Пермь, 24 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Пермском крае на 1 августа суммарная задолженность по заработной плате сложилась в размере 3,9 млн рублей, месяцем ранее объем долга составлял 3,4 млн рублей. Об этом сообщает Пермьстат.

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В должниках числятся организации, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки. Долги имеются перед 225 работниками.

В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 17,4 тыс. рублей. Объем просроченной задолженности составляет 14,8% от месячного фонда оплаты труда работников организаций, имеющих такую задолженность.

Добавим, в январе 2021 года объем долга в Прикамье перед работниками составлял 1,2 млн рублей.