Воронеж, 24 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Канал незаконного въезда и пребывания в РФ выходцев из Социалистической Республики Вьетнам под прикрытием международного студенческого обмена пресекли сотрудники УФСБ по Воронежской области. Об этом 24 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Организаторами канала миграции стал индивидуальный предприниматель — уроженец и гражданин Вьетнама, имеющий вид на жительство в России, а также проректор по международным связям одного из автономных некоммерческих образовательных учреждений города. Как доказано судом и следствием, фигуранты уголовного дела в июне 2017 — апреле 2018 года организовывали въезд в РФ граждан Вьетнама по учебной визе и дальнейшую легализацию их в России через фиктивные браки с гражданами РФ, в целях получения вида на жительство. Стоимость услуг составляла от 20 до 30 тыс. рублей.

28 июля 2021 года Коминтерновский районный суд вынес приговор по данному делу. Оба фигуранты признаны виновными, им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому. Приговор вступил в законную силу.