Лондон, 24 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» ищет кандидатов на место главного тренера команды на случай увольнения Микеля Артеты. Об этом 24 августа сообщает Daily Express.

ФК «Арсенал»

По информации издания, на пост наставника «канониров» претендуют шесть тренеров, среди которых Антонио Конте, Паулу Фонсека, Эдди Хау, Брендан Роджерс, Роберто Мартинес и Ральф Хазенхюттль.

Последним местом работы Конте был миланский «Интер», который стал чемпионом Италии. Фонсека ранее работал в «Роме», а Хау — в «Борнмуте». Роджерс в настоящее время возглавляет «Лестер», Хазенхюттль — «Саутгемптон», а Мартинес — сборную Бельгии.

Напомним, Артета стал главным тренером «Арсенала» в 2019 году. Его контракт с клубом действует до 2023 года.