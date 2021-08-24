Тюмень, 24 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В «Росводоканал Тюмень» назначен новый руководитель. Им стала финансовый директор Ольга Сарбаева, сообщает пресс-служба предприятия.

Пресс-служба «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева

Прежний руководитель ресурсоснабжающей организации Андрей Максимов, который возглавлял «Росводоканал Тюмень» с мая 2020 года, принял решение развивать собственные проекты.

Перед Ольгой Сарбаевой стоят задачи по дальнейшей реализации мероприятий инвестиционной и производственной программ, внедрению новых цифровых технологий и сервисов, повышению качества услуг и эффективности работы с клиентами.

Напомним, в Тюмени в последние месяцы разразился скандал с непрекращающимся вонючим запахом воды, поступающей с Метелёвского водозабора.