Уфа, 24 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Международный онлайн-симпозиум пчеловодов намерены провести в Уфе. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что в столице Башкирии с 20 по 21 сентября 2021 года намерены провести мероприятие под названием «Глобальные тренды развития пчеловодства», в рамках которого пройдет онлайн-выставка. На ней представят достижения регионов России в пчеловодстве.

«Международный онлайн-симпозиум станет мероприятием, способствующим подготовке к основному событию, 47-му конгрессу Апимондия 2022 года, который пройдет в начале сентября 2022 года в Уфе», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент России Владимир Путин похвалил башкирский мёд.