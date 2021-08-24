Калуга, 24 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году в рамках модернизации первичного звена здравоохранения отремонтируют 21 медицинское учреждение, сообщили 24 августа корреспонденту ИА REGNUM в профильном ведомстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Поликлиника

Цель областной программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной на период до 2025 года, — создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций. В её рамках ведется капитальный ремонт медучреждений и их структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь. В 2021 году запланирован капитальный ремонт 27 объектов. В их числе 20 поликлиник, одна лаборатория, три врачебных амбулатории и три фельдшерско-акушерских пункта. Ремонт будут проведены на общей площади 31 тыс. кв. метров. В настоящее время уже завершены ремонты поликлиник в Ульяново, Козельске, Износках и врачебной амбулатории в поселке Резвань. Здесь были заменены входные группы, окна, батареи, проведены малярные работы.

Как сообщало ИА REGNUM пять современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов смонтированы этим летом в Людиновском, Хвастовичском, Кировском, Барятинском и Куйбышевском районах Калужской области в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной на период 2021 — 2025 годов.