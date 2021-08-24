Чита, 24 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В новом учебном году в Забайкалье будут работать 1183 образовательные организации всех типов и ведомственной принадлежности. Об этом сообщила министр образования и науки региона Наталья Бянкина.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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По её словам, к 18 августа общий процент готовности краевой системы образования составляет 97,7%.

«Межведомственными комиссиями к началу нового 2021−2022 учебного года принято 1156 образовательных организаций, в том числе 450 детских сада, 541 школа, 27 профессиональных образовательных организаций, 135 организаций дополнительного образования детей и три организации дополнительного профессионального образования», — отметила глава краевого ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 году за парты за парты сели порядка 150 тысяч школьников Забайкальского края. В сравнении с информацией годичной давности, число школьников в регионе увеличилось на 6 тысяч человек (тогда в Забайкалье насчитывалось 144 тысячи учащихся общеобразовательных учреждений).

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