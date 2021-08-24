Москва, 24 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Наиболее бедными регионами России стали Тува, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Об этом говорится в данных Минтруда РФ, которые представил замдиректора департамента информационных технологий Андрей Лебедев в ходе пленарной сессии форума «Сообщество».

Бедность

Согласно итогам 2020 года, в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума — в процентном соотношении эта цифра составила 12,1%.

Отмечается, что наибольший уровень бедности среди российских регионов был зафиксирован в Туве — 34,1,%, Ингушетии — 30% и Кабардино-Балкарской Республике — 24,2%.