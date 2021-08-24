Джакарта, 24 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Улица Кебон Сирих в Джакарте оказалась заблокирована из-за демонстрации беженцев из Афганистана перед офисом Управления ООН по делам беженцев, сообщает Kompas.

OpenClipart-Vectors Протест

Дорога оказалась заблокирована из-за скопления людей. Несколько полицейских машин, водометы, также находились посреди дороги.

Полиция Индонезии несколько раз просила толпу разойтись через громкоговорители.

Мирная акция протеста началась в Джакарте около 09:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла рассказал о тесных отношениях Китая и Афганистана.