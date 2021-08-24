Киров, 24 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Советская и российская актриса театра, народная артистка России Наталья Исаева скончалась на 61-м году жизни после скоропостижной болезни. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба кировского театра.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча

«Сегодня после скоропостижной болезни ушла из жизни народная артистка России, актриса Кировского драматического театра, любимица вятской публики Наталья Николаевна Исаева», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что актриса отдала указанному театру 38 лет и он стал для нее единственным, любимым ею отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театром.

Кроме того, отмечается, что за это время Исаева сыграла на сцене драмтеатра сотни ролей, включая роль Настасьи Филипповны («Идиот» Ф.М. Достоевского), Василисы Мелентьевой («Василиса Мелентьева» А.Н. Островского), Медеи («Медея» Л.Н. Разумовской), Раневской («Вишневый сад» А.П. Чехова), Лисистраты («Лисистрата» Аристофана) и др.

При этом место и время прощания с народной артисткой России пока не уточняются.

Отметим, Наталья Исаева родилась 15 февраля 1961 года и в 1983 году окончила Свердловское театральное училище (курс народного артиста РСФСР А. Л. Соколова), после чего была принята в труппу Кировского драматического театра.