Москва, 24 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В России только 27 млн человек могут полностью накопить себе на пенсию. Об этом 24 августа в рамках веб-семинара «Пенсионная реформа. Как примирить непримиримых противников» заявил советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко.

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«В России количество граждан, которые могут полностью накопить себе на пенсию, составляет только 27 млн человек. Или 36% от общего количества работающих участников пенсионной системы. Существует большое количество участников, которые не вносят или не полностью вносят платежи в пенсионную систему, и им пенсия накапливается за счет взносов других», — гласит продемонстрированная им презентация.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой пенсионной реформы выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.