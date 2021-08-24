Москва, 24 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Все люди хотят жить в больших просторных квартирах. Но большая квартира — это и большие заботы, которые возлагает на себя собственник, в том числе необходимость оплаты коммунальных платежей, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жильё

«При расчете платы за жилье действует простая формула: метраж, плюс количество прописанных умножаем на тариф. Если тарифы устанавливают госкорпорации, то метраж определяет собственник.

И тогда самой значимой в структуре расходов на содержание становится оплата отопления. Если в 2017 году отопление 1 кв. метра обходилось жильцам в 1912,86 руб, то в I полугодии 2021 года, например, в Москве, стоимость выросла до 2 млн 467,38 руб, при средней площади квартиры 19,6 кв. м.

Начиная с 2017 года средняя площадь квартир в строящихся домах начала расти. Если в 2017 году она составляла 49,2 кв. м, то в 2018 году уже 52,8 «квадрата». В 2020 году — 52,2 кв. м площади жилья, приходящегося на одного человека: в ЮФО +1,92 кв. м, ПФО +1,89 кв. м.

В среднем по России этот показатель составляет 26,9 кв. м на человека (+1,71 кв. м за три последних года). В Рязанской области она выросла на 3,9 кв. м, в Тамбовской области на 3,5 кв. м, Чечне на 4,4 кв. м.

Если говорить о городах, то, например, в Брянске в 2019 году, по данным ЕМИСС, средняя площадь жилья, приходящаяся на одного человека составляла 31,8 кв. м, Краснодаре — 37,6 кв. м, Пензе — 30,2 кв. м, Саратове — 30,1 кв. м.

Соответственно, и площадь квартир в данных субъектах РФ можно предположить, что немного больше — в Пензе средняя площадь трехкомнатной квартиры 71.93 м², Саратове — 73.98 м², Краснодаре — 87.41 м².

73% жителей России проживают в квартирах, остальные — в частных домах. На двухкомнатные квартиры приходится 39% жилья в стране, их средняя площадь — 48 кв. м, на трехкомнатные — 28% (65 кв. м). С учетом того, что средняя площадь покупаемого жилья начала активно снижаться лишь в 2020 году», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (59%) тратят на жилье по 10−20 тыс. рублей ежемесячно.

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