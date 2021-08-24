Киев, 24 августа 2021, 12:27 — REGNUM На Украине начнут отмечать новый праздник — День украинской государственности. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский. Об этом он объявил 24 августа в ходе выступления на параде по случаю 30-й годовщины независимости страны.
Зеленский отметил, что украинский народ является наследником государственности, которая существовала более тысячи лет назад.
Напомним, День крещенияКиевскойРуси на Украине ежегодноотмечается28 июля и является государственным праздником.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Украина отмечает 30-летие провозглашения независимости, состоявшегося в 1991 году. Одним из главных праздничных мероприятий в Киеве станет масштабный военный парад, в котором примет участие тяжёлая техника и авиация.