Киев, 24 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. На Украине начнут отмечать новый праздник — День украинской государственности. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский. Об этом он объявил 24 августа в ходе выступления на параде по случаю 30-й годовщины независимости страны.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Её точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева — столицы Киевской Руси — Украины, которую не зря называют местом, где все начинается», — подчеркнул украинский лидер, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что украинский народ является наследником государственности, которая существовала более тысячи лет назад.

«Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в День крещения Киевской Руси — Украины», — добавил президент страны.

Напомним, День крещенияКиевскойРуси на Украине ежегодноотмечается28 июля и является государственным праздником.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Украина отмечает 30-летие провозглашения независимости, состоявшегося в 1991 году. Одним из главных праздничных мероприятий в Киеве станет масштабный военный парад, в котором примет участие тяжёлая техника и авиация.