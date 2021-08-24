Чита, 24 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Во всех образовательных организациях Забайкалья торжественные мероприятия, посвященные ко Дню знаний, пройдут в очном режиме. Об этом заявила министр образования и науки региона Наталья Бянкина. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

1 сентября

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«Мы работаем в рамках тех санитарно-эпидемиологических требований, которые нам рекомендованы Роспотребнадзором края. Это утренний фильтр, проветривание помещений, кабинетная система (выделение отдельных помещений для обучения школьников)», — пояснила чиновница.

Сравнивая уровень подготовки образовательных организаций региона к этому новому учебному году с прошлым, она отметила:

«В прошлом году на уровне правительства Забайкальского края было предусмотрено финансирование, благодаря чему были приобретены рециркуляторы, СИЗы и антисептики и доведены во все школы муниципальных районов Забайкалья. На сегодняшний день с этой точки зрения легче».

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 24 августа года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 62 649, причём 209 из них обнаружили только за сутки.

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