Токио, 24 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Японская компания Mazda представила обновленный минивэн Bongo Brawny Van. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба компании.

Mazda Обновленный минивэн Mazda Bongo Brawny Van

В сообщении компании отмечается, что главной особенностью обновленной модели стали версии с дизельным двигателем 2WD.

В результате авто-ребеджинга новинка получила такую же моторную линейку, что и Toyota HiAce пятого поколения (H200). Так, теперь Bongo Brawny Van оснащается дизельным агрегатом объёмом 2,8 л мощностью 151 л. с.

Новый агрегат доступен для полноприводной и заднеприводной версий новинки. В качестве трансмиссии предусмотрена 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Также в моторную линейку Bongo Brawny Van входит двухлитровый 136-сильный турбированный мотор 1TR-FE мощностью 136 л. с.

Напомним, Mazda CX-5 третьего поколения оснастят 6-цилиндровыми двигателями и построят на новой платформе.

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