Чебоксары, 24 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии завершено расследование уголовных дел в отношении двух сотрудников ветеринарной станции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Андрей Грук ИА Красная Весна Рыба

Перед судом предстанут заведующая ветеринарной аптекой и ветеринарный врач Чебоксарской районной станции по борьбе с болезнями животных. По версии правоохранителей, в феврале, июле и августе 2020 года в посёлке Кугеси фигуранты уголовного дела без ветеринарного осмотра и экспертизы изготовили 11 подложных ветеринарных свидетельств.

«Данные документы предоставляли предпринимателю право на перевозку и продажу рыбной продукции, а также подтверждали её качество и безопасность», — говорится в сообщении следственного управления.

В указанную районную станцию по борьбе с болезнями животных внесено представление.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии сотрудники транспортной полиции выявили факты служебных подлогов. Дело возбуждено в отношении бывшего госинспектора, которого подозревают в составлении фиктивных протоколов на рыбаков.

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