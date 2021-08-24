Россошь, Воронежская область, 24 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Россоши Воронежской области уже третьи сутки пытаются устранить крупную коммунальную аварию. Прокуратура начала проверку в связи с ограничением водоснабжения для жителей Россоши, а также в связи с попаданием канализационных стоков в реку Россошь, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 24 августа.

Onf.ru/region/rostovskaya_obl «Воды!»

«В настоящее время без услуги водоснабжения остались свыше 300 многоквартирных домов, 19 социально значимых объектов, две больницы», — уточнили в прокуратуре.

В администрации Россошанского района уточнили, что работы ведутся круглосуточно, заменено 30 метров разрушенной трубы, еще 16 метров необходимо заменить. Вместе с тем, сроки устранения аварии пока не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 августа произошел прорыв части главного канализационного коллектора Россоши, в связи с чем был остановлен главный водозабор города. Жителям подвозят техническую воду. Накануне, 23 августа, в реке Россошь была зафиксирована массовая гибель рыбы, которую связали с возможным выбросом канализационных стоков.