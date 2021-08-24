Оренбург, 24 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 347 новых заражений коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 24 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Общее число зарегистрированных носителей коронавируса с начала пандемии в регионе достигло 64 729. Оправились от болезни 53 193 оренбуржца.

Жертвами заболевания стали 1464 человека. За последние сутки подтверждено пять летальных исходов.