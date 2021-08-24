Челябинск, 24 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Челябинской области за две недели обнаружили более 66 тонн фруктов, заражённых вредными объектами и поступивших из-за рубежа. Об этом сообщает территориальное управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Яблоки

Эту продукцию выявили в период с 9 августа по 22 августа. Она поступила в регион из Таджикистана и Узбекистана.

Так, в 62,8 тоннах яблок проверяющие нашли калифорнийскую щитовку. А в 3,8 тоннах нектаринов оказались личинки персиковой плодожорки.