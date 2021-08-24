Москва, 24 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В России подняли пенсионный возраст, но это не привело к позитивным изменениям. Об этом 24 августа в рамках веб-семинара «Пенсионная реформа. Как примирить непримиримых противников» заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он подчеркнул, что размеры пенсий по отношению к зарплатам не выросли.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В свою очередь, советник бизнес-омбудсмена РФ Антон Свириденко заявил, что пенсионная реформа не изменила ничего, кроме возраста выхода на пенсию. По его словам, кризис пенсионной системы является хроническим — пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсионного возраста.

«Пенсии теряют покупательную способность. Накопления девальвируются. Имеет место рост страхового дефицита Пенсионного фонда. Нет никакого просвета», — сказал Свириденко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования жителей РФ о размере страховой пенсии по старости.