Кострома, 24 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности главного врача Костромской областной станции скорой помощи и медицины катастроф назначен ВалерийДолголожкин. Об этом сообщает «Logos44.ru.»

Mos03.ru Скорая помощь

Главный врач учреждения Андрей Раев и его заместитель ЕленаШеробьёва ушли в отпуск до 19 сентября 2021 года. По информации анонимного источника издания, после отпуска Раев перестанет руководить медицинским учреждением.

Эти сведения идут вразрез с ответом, ранее предоставленным директором департамента здравоохранения региона Николаем Гириным в ответ на официальный запрос ИА REGNUM. Он сообщал, что «не планирует» расторгать трудовой договор с главврачом.

Напомним, о проблемах на станции скорой помощи в начале июля 2021 года сообщили работники автобазы. Они рассказали, что в учреждении имеет место острая нехватка кадров, пожаловались на стиль управленияРаева и увеличенное время ожидания пациентов по экстренным и неотложным вызовам. Ситуацией в учреждении заинтересовался министр здравоохранения России МихаилМурашко, проверки по публикациям СМИ назначил депздрав и прокуратура Костромы. Любопытно, что результаты проверок всё ещё не представили общественности.