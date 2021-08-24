Самара, 24 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Роспотребнадзор Самарской области не рекомендовал проводить массовые мероприятия с участием свыше одной тысячи человек в регионе. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба губернатора В Саратове на митинг на Театральной площади собралось 10 тыс. человек

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба.

«Исходя из анализа показателей, влияющих на ограничение массовых мероприятий, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не проводить мероприятий с участием более 1000 человек, а в отношении разрешенных к проведению тщательно соблюдать все необходимые меры безопасности, в первую очередь масочный режим и социальное дистанцирование», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зафиксировали стабилизацию заболеваемости COVID-19.