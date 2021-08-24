Пермь, 24 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 474 заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем днем ранее, сообщает 24 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 84 448 носителей коронавируса, из них 52,5% приходится на Пермь. Показатель заболеваемости составил 3248,92 на 100 тыс. населения.

Выздоровели 74 189 пермяков. На сегодняшний день в COVID-центрах находятся 3680 пациентов, из которых 164 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число жертв заболевания составляет 3908. Седьмой день подряд показатель суточной смертности не меняется. Ежедневно умирает по 29 человек.