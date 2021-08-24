Москва, 24 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Россия и Египет близки во взглядах на вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Об этом в ходе заседания делегаций оборонных ведомств двух стран заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Египет является стратегическим партнером России на Африканском континенте. С удовлетворением отмечаем близость взглядов Москвы и Каира на вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом», — сказал Шойгу.

По его словам, двум странам важно противостоять названным угрозам, ставшим «очередным удобным инструментом в руках западных держав».