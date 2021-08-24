Москва, 24 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В России установят порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми операциями. Новые правила утвердил Центральный банк РФ, сообщается на сайте регулятора.

Gizn-biz.ru Инвестиции

Тестирование для оценки знаний инвесторов и рисков при проведении финансовых сделок разделено на два блока. Первый — «Самооценка» — включает три вопроса, второй блок — «Знание» — состоит из четырех вопросов.

Обязательное тестирование начнётся с 1 октября 2021 года. Тестирование не потребуется, если до 1 октября 2021 года клиент заключил хотя бы один договор. Тесты будут проводить бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ и Центробанк утвердили план мероприятий по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов.

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