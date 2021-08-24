Москва, 24 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением о потенциальных изменениях в российском футболе. Соответствующее заявление опубликовано 24 августа на сайте организации.

(сс) Marco Verch Футбол России

«РФС считает необходимым прояснить некоторые моменты, окружающие публичную дискуссию о потенциальных изменениях», — говорится в заявлении.

Отмечается, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) провели совещательное собрание, на котором не было официального голосования, а был только обмен мнениями.

Кроме того, исследующая состояние российского футбола нидерландская компания Hypercube продолжает работу и планирует провести видеоконференции с клубами, чтобы обсудить предложения и ответить на вопросы.

«Российскому футболу нужны изменения, поэтому в общей открытой дискуссии мы можем выработать наилучший вариант. Статус-кво наилучшим вариантом не выглядит», — отмечается в сообщении.

В РФС также заявили, что клубы РПЛ проголосуют на общем собрании, которое состоится 31 августа. Результаты голосования рассмотрит исполкома РФС.

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