Киев, 24 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днём независимости страны.

President.gov.ua На Украине

«30 лет восстановления независимости Украины. Сегодня все видят: она состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас вековой опыт борьбы за свободу. С Днем независимости, родная! Мы тебя не подведем!» — написал Зеленский в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Украина отмечает 30-летие провозглашения независимости, состоявшегося в 1991 году. Одним из главных праздничных мероприятий в Киеве станет масштабный военный парад, в котором примет участие тяжёлая техника и авиация.

Ранее от имени США с Днём независимости Украины народ страны поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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