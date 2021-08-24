Саратов, 24 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 19 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 24 августа 2185 человек, сообщает региональный минздрав.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за прошлый день девять мужчин и 10 женщин в возрасте от 44 до 84 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии подтверждено 79 128 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 73 347 человек, за сутки — 213 пациентов.

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