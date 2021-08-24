Екатеринбург, 24 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Свердловское управление Роспотребнадзора готовит коллективный иск из-за переноса выступления группы «Руки Вверх» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Dmitry Rozhkov Сергей Жуков

Концерт хотели провести 20 июня 2020 года. Сначала его перенесли на 3 июля 2021 года из-за пандемии COVID-19, но и тогда мероприятие не состоялось. Новая дата выступления — 4 июня 2022 года.

Организаторы, по информации Роспотребнадзора, отказываются возвращать потраченные за билеты на концерт деньги. Ведомство взялось за подготовку коллективного иска в ответ на нарушение прав граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе перенесли на год концерт Макса Коржа.

Читайте также: Роспотребнадзор готов судиться из-за переноса концерта в Екатеринбурге