Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Следственные органы СКР по Ленинградской области начали доследственную проверку в связи с массовым отравлением петербургских детей в возрасте от 10 до 14 лет в детском оздоровительном лагере «Связист» в поселке Петровское Приозерского района Ленинградской области.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Инфекционное отделение в детском лагере

По данным СМИ, с 9 августа общее количество отравившихся в этом лагере детей достигло 90 человек. Родители досрочно забрали детей из лагеря и высказали возмущение тем, что администрация не предприняла необходимых мер для предотвращения чрезвычайной ситуации.

В лагерь «Связист» направлена следственная группа под руководством руководителя следственного отдела СУ СКР по Ленобласти по городу Приозерск. В случившемся уже усматривается оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

«Будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников детского лагеря, а также должностных лиц контролирующих органов. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему», — заявили 24 августа в СУ СКР по Ленобласти. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

Видео: пресс-служба СУ СКР по Ленобласти

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Как уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области, начато санитарно-эпидемиологическое расследование в целях установления причин вспышки и ликвидации очага кишечной инфекции.

«Проводится отбор проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование работников пищеблока, персонала лагеря и контактных лиц. Организован осмотр детей и персонала врачами-инфекционистами», — отметили в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области.