Пенза, 24 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 235 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне заболели 238 человек. По данным общероссийского оперативного штаба на 24 августа, в регионе с начала пандемии подтвердили 61 888 заражений.

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Выздоровел за все время 49 481 ковид-пациент, за сутки — 288 человек. Скончались от COVID-19 всего 2040 жителей, в том числе за последние 24 часа — 14 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе у беременной женщины выявлена коронавирусная инфекция с развитием тотальной вирусной пневмонией с 95% поражением легких, которая быстро осложнилась тяжелой дыхательной недостаточностью.

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