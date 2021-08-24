Ереван, 24 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин сыграл особую роль в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 24 августа в парламенте, представляя новую программу правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

«Я должен подчеркнуть особую личную роль, которую президент России Владимир Путин сыграл в развитии армяно-российских отношений, в обеспечении безопасности и стабильности в нашем регионе, в прекращении 44-дневной войны, в возвращении наших пленных», — сказал Пашинян.

Он добавил, что в отношениях с российским лидером установилась доверительная атмосфера, и это — гарантия повышения активности отношений Москвы и Еревана.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2020 года обострилась обстановка в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Армения и Азербайджан перешли к активным боевым действиям. Столкновения прекратились после того, как 9 ноября президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали соответствующее трехстороннее заявление.

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