Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден объявил о стихийном бедствии в штате Теннесси из-за разрушительного наводнения, которое унесло жизни по меньшей мере 21 человека. Об этом сообщается в заявлении Белого дома, опубликованного 24 августа.

Наводнение Aufgang

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Кроме того, глава государства распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим в крупной катастрофе.

Федеральная помощь будет включать программы поддержки граждан и предприятий в восстановлении после бедствия, в том числе предоставление временного жилья, ремонт домов, выдачу кредитов с низкими процентами для возмещения имущественных потерь, пишет газета Straits Times.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в американском штате Теннесси 21 августа погиб как минимум 21 человек, ещё более 50 числятся пропавшими без вести. Больше других от разгула стихии пострадал округ Хамфрис.

Ранее по теме: Байден выразил соболезнования родственникам жертв наводнения в Теннесси

Президент США Джозеф Байден в своём обращении к нации выразил соболезнования семьям, потерявшим родных и близких в результате наводнения. Глава государства заявил, что администрация окажет любую помощь местным властям в «этот ужасный момент».