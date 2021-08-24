В Томской области сократилась площадь лесных пожаров
Томск, 24 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Площадь лесных пожаров в Томской области в 2021 году сократилась вдвое. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в региональной администрации.
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В лесах области более двух недель сохраняется низкий класс пожарной опасности по условиям погоды. Однако постоянное наземное и авиационное патрулирование продолжается.
С начала августа в Томской области произошло пять лесных пожаров. Их ликвидировали в первые сутки с момента обнаружения.
По словам начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артёма Конева, благодаря финансированию из федерального бюджета в текущем году существенно увеличен мониторинг лесов региона.
«Если сравнивать с прошлым годом, то общая площадь, пройденная пожарами, сократилась почти в два раза», — отметил Конев.
Добавим, с начала года в регионе потушили 117 лесных пожаров на общей площади 4499,29 га.
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