Москва, 24 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. К 2023 году в Москве число станций зарядки для электромобилей увеличится с 80 до 600, сообщил 24 августа глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

Электромобиль

Он рассказал, что такие планы содержатся в городской программе «Энергия Москвы». Кроме того, к этому сроку запланировано появление так называемых «быстрых» зарядных станций.

Пуртов отметил, что в столице активно развивается городской электротранспорт, в частности, приобретено 700 электробусов. Их парк является самым большим в Европе.

«Финансирование расширения парка электробусов будет обеспечиваться в том числе за счет «зеленых» облигаций, которые Москва разместила 27 мая 2021 года. Средства от их выпуска направлены на проекты по сокращению отрицательного воздействия на окружающую среду и повышение энергоэффективности транспорта. За счет средств от «зеленых» облигаций в 2021 году город приобретет порядка 400 электробусов», — заявил глава департамента.

По его словам, замена каждого дизельного автобуса на электробус обеспечивает снижение выбросов загрязняющих веществ на 260,5 кг/год для класса Евро-4 и на 189 кг/год для класса Евро-5. Кроме того, происходит сокращение выбросов углекислого газа в среднем на 60,5 тонн год.