Вашингтон, 24 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Сети появились шпионские снимки тестового образца нового субкомпактного автомобиля Ford Fiesta. Фотографии прототипа размещены на сайте Motor1.

Motor1 Ford Fiesta

Изменения у модели произошли только внешние. Техническая часть осталась прежней. Так, на задней части кузова машины установлены обновлённые фонари с более интересной линией контура. Спереди авто установлены новый бампер и доработанная головная оптика с интегрированными дневными ходовыми огнями.

В движение будущую новинку приводит гибридный силовой агрегат, состоящий из 48-вольтовой мягкой гибридной системы и мотора EcoBoost объёмом один литр. Агрегатируется «движок» с семискоростной автоматической трансмиссией.

Официальная премьера малолитражки состоится весной следующего года.

Ранее компания Ford подала в США патент на дизайн новой версии фургона Transit Trail. Новинка имеет лучшие внедорожные характеристики, чем аналогичные фургоны бренда. Также машина оснащена дифференциалом повышенного трения и усовершенствованной системой контроля тяги.

Читайте также: Появились фотографии обновлённого Ford Focus Active