Казань, 24 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 24 августа лабораторно подтверждены 25 123 случая инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 46 человек, накануне — 49, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 22 054 ковид-пациента, скончались 669 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 40 человек, количество летальных исходов не изменилось.

Госпитализировали за прошлый день 19 заболевших, 27 человек лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 22 носителя вируса, восемь проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по данным на 24 августа общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 стало составлять 6 785 374. За сутки в России от COVID-19 скончались 794 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 177 614.

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