Джакарта, , 12:00 — REGNUM Индонезия получила от Индии 10 баллонов с медицинским кислородом, сообщает Kompas.

Работник лаборатории наполняет ёмкость жидким медицинским кислородом, взятым для определения количества кислорода Александр Погожев © ИА REGNUM

Помощь была передана послом Индии в Индонезии министерству здравоохранения страны.

«Мы ценим Индию за предоставление помощи и надеемся, что сотрудничество между двумя странами может и дальше укрепляться, и расширяться», — заявил руководитель кризисного центра здоровья.

Ранее правительство Индии предоставило Индонезии грант в виде 300 единиц кислородных концентраторов и 100 тонн медицинского кислорода.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что страна получит 50 млн доз вакцины Pfizer в результате двустороннего сотрудничества.

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