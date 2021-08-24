Индия отправила в Индонезию баллоны с кислородом
Джакарта, 24 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Индонезия получила от Индии 10 баллонов с медицинским кислородом, сообщает Kompas.
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник лаборатории наполняет ёмкость жидким медицинским кислородом, взятым для определения количества кислорода
Помощь была передана послом Индии в Индонезии министерству здравоохранения страны.
«Мы ценим Индию за предоставление помощи и надеемся, что сотрудничество между двумя странами может и дальше укрепляться, и расширяться», — заявил руководитель кризисного центра здоровья.
Ранее правительство Индии предоставило Индонезии грант в виде 300 единиц кислородных концентраторов и 100 тонн медицинского кислорода.
Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что страна получит 50 млн доз вакцины Pfizer в результате двустороннего сотрудничества.