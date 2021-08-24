Курган, 24 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Кургане сгорело несколько домов в микрорайоне Рябково. Пожар уничтожил дома на площади 400 кв. м, ущерб и назначение построек устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области Ликвидация пожара в микрорайоне Рябково Кургана

Сообщение о возгорании строений в микрорайоне Рябково в Кургане поступило поздно вечером 22 августа. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений горели несколько домов и построек. Есть один пострадавший.

Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

По словам спасателей, очень плотная застройка существенно осложняла действия по ликвидации огня и способствовала его быстрому распространению.

Всего в ликвидации пожара задействованы 60 человек личного состава и 11 единиц техники МЧС России. Причины пожара устанавливаются.