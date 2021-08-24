Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Терминал «Петролеспорт» (входит в группу Global Ports) в Большом порту Санкт-Петербург принял вагоны нового высокоскоростного поезда «Сапсан» производства компании Siemens. Вагоны доставили из немецкого порта Любек рейсом морской паромной линии Transfennica.

Пресс-служба группы Global Ports «Сапсан» собрали прямо в порту

Как сообщили 24 августа в пресс-службе группы Global Ports, специальная технология позволила оперативно перегрузить новый состав с судна прямо на железнодорожный путь.

«После выгрузки с судна десять вагонов поэтапно скатили на железнодорожный путь и механически сцепили в единый поезд непосредственно в порту», — отметили в пресс-службе.

Новый «Сапсан» отправится в депо «Металлострой», где пройдут пуско-наладочные работы и серия испытаний поезда перед запуском на маршрут.

Всего компания Siemens поставит для ОАО «РЖД» 13 новых составов. Как и первый в этой серии поезд, 12 новых составов также планируется перегрузить через терминал «Петролеспорт». После ввода в строй новой партии парк «Сапсанов» в России будет насчитывать в общей сложности 29 поездов.