Москва, 24 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Кампания против вакцинации населения в России оказалась эффективной. Об этом 24 августа заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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По оценке парламентария, лица, которые ведут кампанию против прививок от COVID-19 смогли снизить долю вакцинированного населения в России.

«В результате системной, спланированной, и я бы признал ее эффективной, антипрививочной кампании, так сказать отщепенцами из состава врачебной среды, других структур, которые не заинтересованы в том, чтобы у нас создавались защитные барьеры, они выигрывают», — сказал Онищенко.