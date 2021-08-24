Донецк, 24 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Украинские силовики за последние сутки один раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 августа рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило один раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило шесть единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 120 мм и что было обстреляно село Веселое на донецком направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа стало известно, что в поселке шахты «Трудовская», расположенном на западной окраине Донецка, вследствие обстрела со стороны украинских войск получили повреждения два жилых дома.