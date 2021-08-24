Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 24 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Красноярском крае 24 августа зарегистрировано два лесных пожара на площади 145 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний действуют в Эвенкийском муниципальном районе.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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В тушении принимают участие более 50 сотрудников регионального Лесопожарного центра. В работе задействовано десять воздушных судов.

В министерстве заверили, что ситуация с пожарами находится под контролем, населённым пунктам ничего не угрожает

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Красноярского края, а также в Норильске сохраняется особый противопожарный режим. Леса патрулируют наземные группы и авиация.