Варшава, , 11:50 — REGNUM Вечером 23 августа со склада правительственного Агентства стратегических резервов Польши к польско-белорусской границе был доставлен гуманитарный конвой, в котором находятся палатки, одеяла, полевые кровати, средства защиты для нелегальных мигрантов на территории Белоруссии. Об этом Polskie Radio сообщил председатель Агентства стратегических резервов Польши Михал Кучмеровский.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В настоящее время фура с гуманитарной помощью стоит на границе с Белоруссией. Мы ожидаем разрешения белорусских властей на передачу нашей помощи нелегальным мигрантам, которые живут прямо на границе с белорусской стороны», — сообщил Кучмеровский.

Как сообщало ИА REGNUM, группа из нескольких десятков нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока на протяжении последних дней кочует близ деревни Уснаж-Гурный на польско-белорусской границе. Эти люди находятся на территории, контролируемой белорусской стороной, однако ждут, когда смогут проникнуть на территорию Польши. Они ночуют на улице. При этом, из-за их нелегального статуса польские пограничники не впускают мигрантов в республику.